Это первый случай в истории, когда латиноамериканская страна выдала своего гражданина другому государству. Здесь ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Впервые по запросу России Колумбия экстрадировала наркобарона. Это Рамирез Муньоз. Сейчас его везут из Боготы в Москву.

Он обвиняется в контрабанде кокаина в нашу страну. Его сообщники доставляли товар под видом посылок. Работу сети быстро пресекли, а главарь банды бросился в бега. Какое наказание грозит, узнал корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков.

По лицу этого хорошо и предусмотрительно тепло одетого пожилого мужчины и не скажешь, что он обвиняется в крупных поставках кокаина в Россию. Рамирес Муньоз, и это первый гражданин в истории, экстрадицию которого одобрила латиноамериканская республика.

Теперь благодаря сотрудничеству колумбийских спецслужб Россия становится мировым игроком в борьбе с наркоторговлей.

«Это решение вызвало удивление, поскольку обычно южноамериканские страны не выдают своих граждан. Возможно, это попытка Боготы наладить отношения с Москвой», — считает политолог, писатель Кристиан Ламеса.

Момент выбран как нельзя лучше, Москва как раз становится одним из центров нового многополярного мира. Не секрет, что крупнейшими поставщиками кокаина на планете являются именно страны Латинской Америки, и в частности — Колумбия.

Низкий уровень жизни заставляет людей идти на риски, которые окупаются многократно. Цена кокаина за килограмм в стране производителя всего 300 долларов. Но как только товар попадает за границу — стоимость вырастает минимум в десять раз.

Есть несколько способов переправить вещества в другие страны. Первый самый простой и дешевый, но очень рискованный. Контрабандисты сами, с помощью катеров и подлодок переправляют кокаин в другие страны и даже на другие континенты. Второй более безопасный, но уже давно известный — злоумышленники прячут наркотики маленькими партиями, например, в контейнеры с фруктами.

Принимают такие партии, как правило, морские порты. Один из них — наш Санкт-Петербург. Северную столицу уже можно назвать главными «воротами наркотиков» в стране. В том числе и транзитными. Рекордную тонну кокаина, которую в этом году задержали силовики Ленинградской области, как оказалось, везли в Европу через Россию. Многие из злоумышленников даже не разговаривали по-русски.

«Это, возможно, сотрудничество, возможно, взаимный обмен информацией и взаимные мероприятия, которые могут привести к сокращению значительному наркопреступности на территории многих стран», — говорит юрист Ренат Курамшин.

Второй важный момент всей этой истории — Украина. Уже ни для кого не секрет, что на стороне ВСУ есть множество наемников из Латинской Америки и Колумбии, в частности. Они активно используют наркотики на линии фронта и даже не пытаются это скрывать. Киев уже давно появился среди клиентов основных южноамериканских наркокартелей. И, вероятно, официальные власти Колумбии теперь не хотят, чтобы Москва ассоциировала их со спонсорами боевиков.

«Нельзя также забывать о мафиозных характеристиках киевского режима, что создает благоприятную ситуацию для незаконного оборота наркотиков. Кроме того, стоит вспомнить о незаконном обороте наркотиков, которому способствовали Соединенные Штаты, находясь в таких регионах как Афганистан и Юго-Восточная Азия», — указывает политолог, писатель Кристиан Ламеса.

Вопреки общепринятым нормам международной контрабанды, Муньос придумал свой более дерзкий способ переправки кокаина в Россию. По версии следствия, он вместе с сообщниками еще семь лет назад под видом обычных почтовых посылок отправлял кокаин самолетами в Россию. В Москве одну из посылок перехватили правоохранители.

Уже ближайшей ночью Муньоза привезут в Москву. Согласно российским законам, ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако поможет ли тюремный срок навсегда изолировать его от дел международной контрабанды наркотиков, пока непонятно. Это — новый опыт для российской судебной системы.