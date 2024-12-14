Магний от депрессии: действительно ли этот микроэлемент может помочь

Магний действительно может избавить от депрессии при правильном применении
Фото: www.globallookpress.com/Fernando Gutierrez-Juarez
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Или вокруг него создан искусственный ажиотаж?
Традиционный пик продаж магния в этом году пришелся на осень. Его покупают для борьбы с сезонной хандрой и стрессом, который начинает преследовать перед началом новогодних праздников. Врач-эпидемиолог и нутрициолог Дмитрий Баев рассказал Газете.ру, есть ли смысл тратить деньги на добавку.
Магний действительно играет важную роль в поддержании стабильного физического и ментального здоровья. Также он участвует в регуляции нервной системы и обмене веществ.
Его дефицит может привести к депрессии, апатии и тревожности. Все дело в том, что элемент участвует в выработке серотонина, который отвечает за хорошее настроение. Также за счет выработки дополнительной энергии в организме прием магния может снизить тревожность. Но для хорошего усвоения его необходимо принимать с витамином В6.
Для естественного получения данного витамина стоит употреблять больше орехов, различных семян, зеленых овощей, бананов, овсянки и темного шоколада с 85% какао-бобов в составе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в КНР высмеяли заявления США об опасности китайского чеснока.
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