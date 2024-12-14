Магний от депрессии: действительно ли этот микроэлемент может помочь

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 54 0

Магний действительно может избавить от депрессии при правильном применении

Магний от депрессии: действительно ли эта добавка может помочь

Фото: www.globallookpress.com/Fernando Gutierrez-Juarez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Или вокруг него создан искусственный ажиотаж?

Традиционный пик продаж магния в этом году пришелся на осень. Его покупают для борьбы с сезонной хандрой и стрессом, который начинает преследовать перед началом новогодних праздников. Врач-эпидемиолог и нутрициолог Дмитрий Баев рассказал Газете.ру, есть ли смысл тратить деньги на добавку.

Магний действительно играет важную роль в поддержании стабильного физического и ментального здоровья. Также он участвует в регуляции нервной системы и обмене веществ.

Его дефицит может привести к депрессии, апатии и тревожности. Все дело в том, что элемент участвует в выработке серотонина, который отвечает за хорошее настроение. Также за счет выработки дополнительной энергии в организме прием магния может снизить тревожность. Но для хорошего усвоения его необходимо принимать с витамином В6.

Для естественного получения данного витамина стоит употреблять больше орехов, различных семян, зеленых овощей, бананов, овсянки и темного шоколада с 85% какао-бобов в составе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в КНР высмеяли заявления США об опасности китайского чеснока. 

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:15
В ФРГ назвали сумму замороженных российских активов
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака
5:30
Посыпаться здоровым: как выбрать правильные постельные принадлежности
5:02
Магний от депрессии: действительно ли этот микроэлемент может помочь
4:46
Минфин США продолжит попытки ограничить доходы России от продажи нефти
4:19
В Госдуме предложили ежегодную выдачу 13-й пенсии

Сейчас читают

«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Ничего зазорного: сколько стоят танец с Волочковой и съемки в клипе Билана
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год