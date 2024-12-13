Страна вампиров? В КНР высмеяли заявления США об опасности китайского чеснока

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 59 0

МИД КНР: китайский чеснок и представить не мог, что станет угрозой для США

Страна вампиров? В КНР высмеяли заявления США об опасности китайского чеснока

Фото: 5-tv.ru

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Накануне американский сенатор заявил, что он якобы выращивается в сточных водах, с применением детского и рабского труда.

Китайский чеснок даже не мог представить, что станет столь серьезной угрозой для США. Об этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в ходе брифинга.

Накануне американский сенатор Рик Скотт направил письма в министерство сельского хозяйства США и ряд других ведомств с просьбой провести расследование в отношении безопасности выращенного в Китае чеснока. Скотт якобы получил данные о том, что чеснок в Китае выращивают в сточных водах, часто с использованием детского и рабского труда. Он выразил обеспокоенность тем, что импорт чеснока из Китая может ставить под угрозу здоровье американских семей.

«Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», — пошутила Нин.

Она также отметила, что США настраивают общество против все большего количества китайских товаров — от беспилотников до простого чеснока. При этом предоставить хоть одного доказательство их опасности американцы не могут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай и США подошли к новому этапу торговой войны.

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