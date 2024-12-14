В ФРГ назвали сумму замороженных российских активов

В нее входят не только деньги, но и другие экономические ресурсы, принадлежащие РФ.

Согласно санкционному режиму, введенному Европейским Союзом против России, в Германии было заморожено около 3,5 миллиарда евро российских активов. Об этом сообщило Министерство финансов ФРГ.

В эту сумму входят не только денежные средства, но и другие экономические ресурсы, принадлежащие Российской Федерации. Представители министерства отметили, что эта цифра может изменяться в результате переоценки активов.

Кроме того, общая сумма также может зависеть от пересмотра регламентов, касающихся этой проблемы в ЕС, а также от текущих расследований, связанных с замороженными активами.

В конце прошлого года Германия заявляла о другой сумме: тогда речь шла о 4,1 миллиарда евро, которые также подверглись заморозке.

Всего несколько дней назад новая председательница Европейского Союза Кая Каллас высказала сомнения относительно наличия оставшихся замороженных российских активов, подчеркивая, что Запад считает целесообразным направить эти средства на восстановление Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рябков заявил о помешательстве Запада на санкциях против РФ.