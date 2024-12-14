Пять человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы
Движение по направлению к области ограничено.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Пять человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Авария в центре столицы произошла ранним утром. Движение в сторону области ограничен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На кадрах с места аварии, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что дорога припорошена снегом, что повышает риск аварий. Власти столицы призывают автолюбителей быть осторожнее за рулем, соблюдать правила дорожного движения.
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