Пять человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 3 665 0

Движение по направлению к области ограничено.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пять человек пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария в центре столицы произошла ранним утром. Движение в сторону области ограничен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На кадрах с места аварии, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что дорога припорошена снегом, что повышает риск аварий. Власти столицы призывают автолюбителей быть осторожнее за рулем, соблюдать правила дорожного движения.

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