«Все, что происходит — это фарс»: брат Саломе Зурабишвили о выборах нового президента Грузии

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 78 0

Брат Саломе Зурабишвили: новый президент Грузии будет нелегитимным

Фото, видео: 5-tv.ru

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Отар Зурабишвили выступил с речью возле здания парламента.

Выборы нового президента Грузии, которые проходят по новой* процедуре, являются нелегитимными. Об этом заявил Отар Зурабишвили — брат действующего лидера государства Саломе Зурабишвили в разговоре с 5-tv.ru.

«Это нелегитимный президент, и все, что происходит — это фарс! Придет время, и мы его отправим в отставку!» — заявил он.

Брат действующего лидера страны выступил с речью на проспекте Руставели, возле здания грузинского парламента, когда к нему начали съезжаться представители муниципальных регионов и депутаты. Зурабишвили раздавал всем собравшимся воздушные шары.

Выборы президента в Грузии

В Грузии стартовали выборы нового президента. Впервые в истории страны они будут непрямыми. За кандидатов будут голосовать коллегия из 300 выборщиков.

Этому пытается помешать прозападный политик Саломе Зурабишвили, которая сейчас занимает пост президента и отказывается его покидать.

Ранее оппозиция и европейцы призывали власти страны провести новые парламентские выборы, после того, как в конце октября убедительную победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Протесты начались две недели назад, когда в Тбилиси решили приостановить процесс евроинтеграции из-за постоянного шантажа и требований со стороны ЕС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Грузии приняли закон о запрете масок на митингах.

* — выборы президента Грузии впервые проходят по новой процедуре. В этот раз главу страны определяет коллегия выборщиков — 150 депутатов парламента и столько же представителей местных органов власти.

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