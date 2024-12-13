В Грузии приняли закон о запрете масок на митингах

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Тем временем в Тбилиси вновь бушуют протестные акции.

В Грузии приняли закон о запрете масок на митингах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин

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Парламент Грузии принял закон, запрещающий ношение масок, скрывающих лицо, на митингах. Об этом сообщается в публикации онлайн-издания Publika.

«Грузинская мечта» приняла пакет законов, который запрещает ношение на митинге пиротехники, масок и лазеров, ужесточает ряд административных штрафов и изменяет порядок приема на работу человека в полицию», — уточняется в сообщении СМИ.

Помимо этого, за использование пиротехники на протестных акциях грозит штраф в размере 1,779 долларов, а за закрытие лица — 5,514 долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на протестную акцию в Тбилиси прибыли депутаты Европарламента. Так, в грузинской столице вновь бушуют митинги, протестующие уже перекрыли проспект, ведущий к зданию Парламента.

При этом самыми активными, как сообщил корреспондент 5-tv.ru, стали именно прибывшие в Тбилиси европейские депутаты.

Оппозиция и западные парламентарии призывают власти страны провести новые парламентские выборы после того, как в конце октября убедительную победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта». Она выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.

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