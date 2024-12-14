Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 39 0

Выборы проходили по новой схеме на фоне отказа действующего главы государства сложить с себя полномочия.

Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии

Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

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Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Такие данные озвучены в ходе подсчета голосования.

Выборы проходили по новой схеме, где кандидату было необходимо набрать 200 голосов выборщиков из 300. За Кавелашвили проголосовали 224 депутата. По данным местного ЦИК голосование за лидера страны признано состоявшимся.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сложить с себя полномочия, так как считает парламент «нелегитимным».

Церемония инаугурации нового шестого президента страны назначена на 29 декабря.

Выборы президента в Грузии

В Грузии стартовали выборы нового президента. Впервые в истории страны они будут непрямыми. За кандидатов будут голосовать коллегия из 300 выборщиков.

Этому пытается помешать прозападный политик Саломе Зурабишвили, которая сейчас занимает пост президента и отказывается его покидать.

Ранее оппозиция и европейцы призывали власти страны провести новые парламентские выборы, после того, как в конце октября убедительную победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Протесты начались две недели назад, когда в Тбилиси решили приостановить процесс евроинтеграции из-за постоянного шантажа и требований со стороны ЕС.

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