Путин указал на рост экономики РФ на фоне беспрецедентных санкций

Россия развивается, экономика страны растет на фоне беспрецедентных санкций. Об этом 14 декабря заявил российский лидер Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».

«И это она фоне беспрецедентных в полном смысле этого слова в мировой истории санкциях. Грубого давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж и попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут», — подчеркнул глава государства.

Путин обратил особое внимание на тот факт, что сейчас россияне живут в эпоху вызовов, которые открывают новые возможности для развития. И их необходимо реализовывать.

«Россия уверена в себе. Она чувствует свою правоту и свою силу. И потому все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу будут обязательно решены», — резюмировал российский президент.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, минфин США продолжит попытки ограничить доходы России от продажи нефти.