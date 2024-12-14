Путин указал на рост экономики РФ на фоне беспрецедентных санкций

Глава государства добавил, что время вызовов открывает для россиян безусловно новые возможности для развития.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия развивается, экономика страны растет на фоне беспрецедентных санкций. Об этом 14 декабря заявил российский лидер Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».
«И это она фоне беспрецедентных в полном смысле этого слова в мировой истории санкциях. Грубого давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж и попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут», — подчеркнул глава государства.
Путин обратил особое внимание на тот факт, что сейчас россияне живут в эпоху вызовов, которые открывают новые возможности для развития. И их необходимо реализовывать.
«Россия уверена в себе. Она чувствует свою правоту и свою силу. И потому все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу будут обязательно решены», — резюмировал российский президент.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, минфин США продолжит попытки ограничить доходы России от продажи нефти.
Читайте также
85%
-0.52 109.01
-1.47
Нашли ошибку?