Путин указал на рост экономики РФ на фоне беспрецедентных санкций

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 56 0

Глава государства добавил, что время вызовов открывает для россиян безусловно новые возможности для развития.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия развивается, экономика страны растет на фоне беспрецедентных санкций. Об этом 14 декабря заявил российский лидер Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».

«И это она фоне беспрецедентных в полном смысле этого слова в мировой истории санкциях. Грубого давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж и попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут», — подчеркнул глава государства.

Путин обратил особое внимание на тот факт, что сейчас россияне живут в эпоху вызовов, которые открывают новые возможности для развития. И их необходимо реализовывать.

«Россия уверена в себе. Она чувствует свою правоту и свою силу. И потому все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу будут обязательно решены», — резюмировал российский президент.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, минфин США продолжит попытки ограничить доходы России от продажи нефти.

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