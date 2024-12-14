Минфин США продолжит попытки ограничить доходы России от продажи нефти

Американский Минфин не оставит попытки ограничить доходы РФ от продажи нефти. Однако каким образом это планируется сделать, неизвестно. С данным заявлением выступила глава американского ведомства Джанет Йеллен, сообщил Reuters.

«Если мы сможем найти возможность еще больше снизить доходы от продажи российской нефти, я думаю, это укрепит позиции Украины. Это остается в списке наших задач», — заявила Йеллен.

Глава американского ведомства также сообщила, что США рассматривают вариант снижения потолка цен на российскую нефть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США намерены и дальше вводить антироссийские санкции. Об этом заявила Джанет Йеллен, министр финансов США.

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) России за период с января по август 2024 года прибавил 4,2%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.