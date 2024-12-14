Минздрав заверил: российская вакцина от рака «не будет лекарством для избранных»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 57 0

Каприн: онковакцина для пациентов будет бесплатной

Минздрав заверил: российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Государству она обойдется около 300 тысяч рублей для каждого конкретного пациента.

Российская мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов — это не «лекарство для избранных». Об этом главный онколог Минздрава России, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн сообщил в эфире «Радио Россия».

Специалисты Федерального медико-биологического agency (ФМБА) на протяжении длительного времени трудились над созданием настоящего чудо-средства, способного полностью уничтожить злокачественные клетки. Сегодня уже известно, что разработанный препарат продемонстрировал успешные результаты в борьбе с меланомой и метастазами.

В течение следующего года это потенциально революционное средство будет проходить ряд строгих проверок и испытаний. Как только исследователи удостоверятся в его безопасности и эффективности, лекарство станет доступно для пациентов, открывая новые горизонты в борьбе с коварной болезнью.

«И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал Каприн.

Известно, что клинические испытания начнутся в 2025 году.

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