Погиб создатель сети магазинов одежды Mango

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Pais: основатель компании Mango Андик погиб в Испании

Погиб создатель сети магазинов одежды Mango

Фото: Из открытых источников

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Один из богатейших людей Испании разбился во время экскурсии в горах.

Основатель сети магазинов одежды Mango 71-летний предприниматель Исак Андик погиб во время горной экскурсии в провинции Барселона. Об этом сообщает Pais.

Уточняется, что трагедия произошла в субботу днем в муниципалитете Кольбато. Бизнесмен разбился при падении с высоты 150 метров возле пещер Сальнитре в горном массиве Монтсеррат.

В Mango подтвердили смерть основателя, отметив, что Андик посвятил свою жизнь компании и оставил в ней неизгладимый след благодаря своему «стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и непоколебимой приверженности ценностям, которыми сам наделил компанию».

По данным Forbes, Андик занимал пятую строчку в списке богатейших людей Испании с состоянием около 4,5 миллиарда евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калифорнии на 92-м году жизни умер создатель серии фильмов «Полицейская академия» продюсер Пол Маслански.

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