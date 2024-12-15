«Наложили швы»: неизвестный бросил стакан в лицо актеру Джейми Фоксу
Неизвестный бросил стакан в лицо актеру Джейми Фоксу
Фото: www.globallookpress.com/Netflix
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Звезда фильма «Джанго освобожденный» получил довольно серьезную травму.
Неизвестный ранил американского актера Джейми Фокса, бросив ему в лицо стакан. Об этом сообщает NBC NEWS. Инцидент произошел во время празднования 57-летия звезды в ресторане.
«Ему пришлось наложить швы, но он выздоравливает. Была вызвана полиция. Теперь дело в руках правоохранительных органов», — сказал представитель Фокса.
Причина агрессивного поведения неизвестного выясняется. Дело находится на контроле у правоохранительных органов.
Джейми Фокс известен по ролям в фильмах «Джанго освобожденный», «Рэй» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на голливудской «Аллее славы» появилась новая звезда в честь актера Джуда Лоу. Артист, известный по таким фильмам, как «Отпуск по обмену» и «Шерлок Холмс», а также по роли в серии картин «Фантастические твари» по вселенной Гарри Поттера, посетил церемонию открытия именной звезды в Лос-Анджелесе вместе с семьей. Также к нему присоединились коллеги по последнему фильму «Безмолвное братство», премьера которого прошла на прошлой неделе.
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