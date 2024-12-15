Последние новости с фронта: успехи наших бойцов за неделю в зоне СВО

Сейчас в шести населенных пунктах Донбасса идут ожесточенные бои.

Сейчас в зоне спецоперации для противника сложилась критическая, или близкая к критической ситуация, в шести крупных населенных пунктах Донбасса. ЭтоТорецк, Часов Яр, Курахово, Покровск, соседний Мирноград, Великая Новоселка. В первых трех идут ожесточенные бои уже в городской застройке, остальные постепенно берутся в окружение.

Недавно из Курахово пришли вдохновляющие кадры — российские штурмовики установили триколор на здании городской администрации, подчеркивая уверенный контроль в центре поселка, а также к югу от него, где удалось зачистить укрепрайон по речке Сухие Ялы. Отсюда до границы с Днепропетровской областью — расстояние выстрела.

Первые зимние морозы позволили проводить штурмы по полям, что повысило мобильность наших передовых отрядов. Репортаж с передовой от корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Серебрянское лесничество. Один из самых опасных участков фронта. Обстановка здесь меняется практически каждый день.

В Серебрянском лесу сейчас фронт активен с двух сторон. Возле Тернов, у Серебрянки. Там идет наступление нашей армии. Поэтому артиллерийские расчеты пытаются сейчас прервать ротации и подвоз боеприпасов противника. Перекрывая последние линии снабжения.

ВСУ пытаются лишить нашу армию любых естественных укрытий, постоянно обстреливая Серебрянский лес, но хорошая подготовка наших бойцов плюс опыт работы в мирной жизни дают свои результаты. Командир гаубицы М-46 до спецоперации больше 20 лет служил в МЧС.

«Единственное, что пожары тушить. Здесь это да, постоянно пожары. Пока только такое и пускай только так», — рассказывает командир орудия с позывным «Соловей».

Если в Тернах наша армия уже продвигается к центру села, то в Серебрянке противник еще активен. ВСУ стянули сюда несколько мотострелковых бригад и подвозят технику с боеприпасами.

«Поймали машинку. Это какой-то внедорожник. Возможно, УАЗик или что-то вроде того, импортное», — рассказывает командир первого отделения взвода БПЛА с позывным «Марек».

За всеми этими перемещениями следят наши «Суперкамы». Беспилотники, которые ещё называют большим российским крылом. Они корректируют нашу артиллерию и авиацию.

«Для авиации мы делаем доразведку. Если мы видим, что там что-то находится — мы летим проверять: в данный момент оно там? Или нет. И если обнаруживаем, что оно там находится — авиация наносит удар», — говорит командир первого отделения взвода БПЛА с позывным «Марек».

Активизировался фронт и в районе Торского выступа. Эту высоту лесничества обороняют.

В лесном массиве достаточно сложно вести бой, нет надежных укрытий. В здании проще спрятаться от дронов, а в лесу нужно сливаться с ландшафтом. Поэтому приходится постоянно дорабатывать маскировку.

«Проверяем на „птичках“ своих, как это будет выглядеть, чтобы уже идти уверенным, что нас не видят. Конечно, сами модернизируем, кое-что добавляем», — говорит командир отделения снайперов боец с позывным «Шакша».