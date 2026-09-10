Армия России ликвидирует окруженных боевиков ВСУ в Харьковской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

Российская авиация и артиллерия наносит массированные удары в районе Ольховатки.

Как армия России ликвидирует ВСУ в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Армия России атакует окруженных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На великобурлукском направлении ожесточенные бои в районе Ольховатки. Российская авиация и артиллерия интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла. Бойцы „Севера“ уничтожают окруженные силы противника», — заявил собеседник агентства.

Бои в этом районе складываются крайне болезненно для ВСУ. Бойцы группировки войск «Север» ранее освободили село Озерное под Ольховаткой. Ведя сокрушительное наступление, штурмовые группы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады сломили украинскую оборону — противник панически отступает, а его попытки прорвать окружение не имеют успеха.

Кроме того, ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области — Долгенькое и Березники.

Действия в районе Ольховатки входят в более широкую цепь боевых операций по зачистке крупной группировки противника численностью около 1,7 тысячи боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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