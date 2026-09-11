Дежавю: «Азовцы»* оказались заблокированы в котле среди тысяч боевиков ВСУ
Украинское командование, видимо, уже списало со счетов пока еще живую силу.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru
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Последние данные из Волчанского котла: сейчас российская армия перемалывает более полутора тысяч боевиков, оказавшихся в окружении. Всю неделю в нашем Минобороны пытались понять, почему с внешней стороны кольца резервы ВСУ так яростно прорываются к своим.
Не жалеют ни людей ни техники, словно стоит задача, кого-то освободить. И вот сегодня стало понятно, кого хотят вытащить из окружения. Там оказались несколько подразделений запрещенного «Азова*» — те самые нацисты, которые после освобождения из российского плена клялись больше не брать в руки оружие. И вот теперь у них опять выбор - умереть или сдаться.
За ситуацией под Волчанском следит корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
Огромный котел в Харьковской области одни называют волчанским, другие — резниковским. Но главное — несколько тысяч украинских боевиков на площади почти в 400 квадратных километров в нем оказались полностью заблокированы.
Освобождены два населенных пункта Гоптовка и Зарубинка, это с внешней стороны большого резниковского котла. Но теперь сформировался и малый, и в нем еще две бригады ВСУ.
Информации изнутри котлов практически нет. У ВСУ плохо со связью, продуктами и боеприпасами. Из-за окружения невозможна эвакуация, но сдаваться в плен боевики не спешат.
По некоторой информации, как минимум часть окруженцев — члены запрещенного в России «Азова».
«У „Азова“ уже есть опыт попадания в осаду. Они могут урезать свой рацион питания, пить меньше воды, но сдаваться они не хотят», — подчеркнул экс-аналитик разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
И дело тут даже не в какой-то особой мотивации националистов. Значительная часть азовцев уже побывала в плену, и при обмене каждый подписывал документ, обещая больше не принимать участия в боевых действиях.
«Когда случилась массовая сдача азовцев, запрещенных в РФ, в Мариуполе, разумеется, они и на камеру говорили и, наверное, и подписывали, но считали, что это необязательно потом, когда они освободятся. И, в частности, один из них сейчас командует группировкой в Донбассе, это (Денис. — Прим. ред.) Прокопенко», — подчеркнул военный эксперт, член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Батальоны националистов уже давно выросли из размеров батальонов. Тот же «Азов» разросся и стал настолько независимым, что это вызывает тревогу у самих украинских боевиков.
«Пошли попытки приобщить эти 50 с лишним тысяч человек к политическому движению господина (Андрея. — Прим. ред.) Билецкого**, то есть сделать из них его частную армию методом прославления вождя — не военного лидера, а вождя», — отметил отставной капитан артиллерийской разведки ВСУ Евгений Бекренев.
Зеленский, очевидно, тоже опасается националистов. Недавно он даже вручил награду героя Украины командиру «Азова». Но рядовых бойцов командование ВСУ старается отправлять в самые горячие места фронта, где шанс выжить минимален.
«(Глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский их боится. Он боится того, что, в случае подписания им договора о мире и дружбе с Россией, его просто физически уничтожат. Сегодня „Азов“ на Украине — это организация, которая никому не подчиняется», — заметил полковник запаса, ветеран афганской войны, кандидат военных наук Анатолий Матвийчук.
Есть у нацбатов и старая традиция — выступать в роли заградотрядов. Возможно, именно поэтому в том самом котле в Харьковской области количество пленных боевиков на порядок меньше, чем ликвидированных. Смерть ждет их и на передовой, и в тылу, который, к тому же, с каждым днем все меньше.
Собственное командование ВСУ, видимо, уже списало со счетов боевиков. Никаких попыток прорвать котел снаружи не было.
Впрочем, привычка бросать свои подразделения — норма для Украины. Сколько бы митингов ни проходило даже в Киеве, ничего не меняется.
«Мы наконец этим позорным негодяям зададим свои неудобные вопросы. И, конечно же, они не ответят, потому что наш гарант Конституции — четырехразовый ухилянт, трус, который не в состоянии выйти к народу, который он убивает, и ответить на эти вопросы», — подчеркнул боевик 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров.
Российским военным охотиться за каждым боевиком внутри котлов необходимости нет. Главное — не давать прорвать кольцо. И это прекрасно получается, несмотря на то, что внутри максимально мотивированные националисты и, по слухам, даже часть президентской гвардии Украины.
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* «Азов» — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.
** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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