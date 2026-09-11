Последние данные из Волчанского котла: сейчас российская армия перемалывает более полутора тысяч боевиков, оказавшихся в окружении. Всю неделю в нашем Минобороны пытались понять, почему с внешней стороны кольца резервы ВСУ так яростно прорываются к своим.

Не жалеют ни людей ни техники, словно стоит задача, кого-то освободить. И вот сегодня стало понятно, кого хотят вытащить из окружения. Там оказались несколько подразделений запрещенного «Азова*» — те самые нацисты, которые после освобождения из российского плена клялись больше не брать в руки оружие. И вот теперь у них опять выбор - умереть или сдаться.

За ситуацией под Волчанском следит корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Огромный котел в Харьковской области одни называют волчанским, другие — резниковским. Но главное — несколько тысяч украинских боевиков на площади почти в 400 квадратных километров в нем оказались полностью заблокированы.

Освобождены два населенных пункта Гоптовка и Зарубинка, это с внешней стороны большого резниковского котла. Но теперь сформировался и малый, и в нем еще две бригады ВСУ.

Информации изнутри котлов практически нет. У ВСУ плохо со связью, продуктами и боеприпасами. Из-за окружения невозможна эвакуация, но сдаваться в плен боевики не спешат.

По некоторой информации, как минимум часть окруженцев — члены запрещенного в России «Азова».

«У „Азова“ уже есть опыт попадания в осаду. Они могут урезать свой рацион питания, пить меньше воды, но сдаваться они не хотят», — подчеркнул экс-аналитик разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

И дело тут даже не в какой-то особой мотивации националистов. Значительная часть азовцев уже побывала в плену, и при обмене каждый подписывал документ, обещая больше не принимать участия в боевых действиях.

«Когда случилась массовая сдача азовцев, запрещенных в РФ, в Мариуполе, разумеется, они и на камеру говорили и, наверное, и подписывали, но считали, что это необязательно потом, когда они освободятся. И, в частности, один из них сейчас командует группировкой в Донбассе, это (Денис. — Прим. ред.) Прокопенко», — подчеркнул военный эксперт, член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Батальоны националистов уже давно выросли из размеров батальонов. Тот же «Азов» разросся и стал настолько независимым, что это вызывает тревогу у самих украинских боевиков.

«Пошли попытки приобщить эти 50 с лишним тысяч человек к политическому движению господина (Андрея. — Прим. ред.) Билецкого**, то есть сделать из них его частную армию методом прославления вождя — не военного лидера, а вождя», — отметил отставной капитан артиллерийской разведки ВСУ Евгений Бекренев.

Зеленский, очевидно, тоже опасается националистов. Недавно он даже вручил награду героя Украины командиру «Азова». Но рядовых бойцов командование ВСУ старается отправлять в самые горячие места фронта, где шанс выжить минимален.

«(Глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский их боится. Он боится того, что, в случае подписания им договора о мире и дружбе с Россией, его просто физически уничтожат. Сегодня „Азов“ на Украине — это организация, которая никому не подчиняется», — заметил полковник запаса, ветеран афганской войны, кандидат военных наук Анатолий Матвийчук.

Есть у нацбатов и старая традиция — выступать в роли заградотрядов. Возможно, именно поэтому в том самом котле в Харьковской области количество пленных боевиков на порядок меньше, чем ликвидированных. Смерть ждет их и на передовой, и в тылу, который, к тому же, с каждым днем все меньше.

Собственное командование ВСУ, видимо, уже списало со счетов боевиков. Никаких попыток прорвать котел снаружи не было.

Впрочем, привычка бросать свои подразделения — норма для Украины. Сколько бы митингов ни проходило даже в Киеве, ничего не меняется.

«Мы наконец этим позорным негодяям зададим свои неудобные вопросы. И, конечно же, они не ответят, потому что наш гарант Конституции — четырехразовый ухилянт, трус, который не в состоянии выйти к народу, который он убивает, и ответить на эти вопросы», — подчеркнул боевик 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров.

Российским военным охотиться за каждым боевиком внутри котлов необходимости нет. Главное — не давать прорвать кольцо. И это прекрасно получается, несмотря на то, что внутри максимально мотивированные националисты и, по слухам, даже часть президентской гвардии Украины.

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* «Азов» — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.

** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.