Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 63 0

Известно о гибели одного моряка.

Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Президент РФ Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова о ситуации с двумя танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели бедствие в Керченском проливе, передает ТАСС.

«По поручению президента будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут упомянутые выше члены правительства, включая Виталия Савельева. Эта группа будет заниматься организацией спасательных работ и ликвидацией последствий разлива топлива», — сообщил Дмитрий Песков.

Танкеры получили повреждения 15 декабря из-за непогоды. В Керченском проливе наблюдался сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. По информации 5-tv.ru, сильными волнами оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна находится 13 членов экипажа, а на борту второго — 14. Известно, что один моряк погиб. Спасательная операция продолжается.

Кроме того, в результате инцидента в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Меры по ликвидации разлива нефтепродуктов предпринимают Морспасслужба и МЧС России.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места крушения танкеров в Керченском проливе.

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