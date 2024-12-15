Пострадавших при крушении танкера доставили в больницу Анапы

В результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе пострадали 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«11 пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них — в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести», — сказал Кузнецов журналистам.

Танкеры получили повреждения 15 декабря из-за непогоды. В Керченском проливе наблюдался сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. По информации 5-tv.ru, сильными волнами оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна находилось 13 членов экипажа, а на борту второго — 14. Известно, что один моряк погиб.

Кроме того, в результате инцидента в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Меры по ликвидации разлива нефтепродуктов предпринимают Морспасслужба и МЧС России.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе.