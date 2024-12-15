Росрыболовство начало мониторинг обстановки в Керченском проливе после ЧП

В Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» Росрыболовство начало постоянный мониторинг и анализ обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Создана рабочая группа, специалисты направлены на место», — отметили в ведомстве.

Кроме того, там добавили, чтобы проанализировать происходящее необходимо разведать обстановку с воздуха и взять пробы воды. А уже после того, как погода нормализуется, а последствия аварии будут ликвидированы, дадут оценку ущербу водным биоресурсам из-за разлива нефтепродуктов.

ЧП в Керченском проливе произошло днем 15 декабря. Танкер «Волгонефть-212» потерпел крушение в Черном море из-за непогоды. Позднее та же участь постигла и танкер «Волгонефть 239». Сильными волнами оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна находится 13 членов экипажа, а на борту второго — 14. Известно, что один моряк погиб.

Кроме того, в результате инцидента в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Меры по ликвидации разлива нефтепродуктов предпринимают Морспасслужба и МЧС России. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места крушения танкеров в Керченском проливе.