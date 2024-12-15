Стало известно о состоянии пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе
Врач Григорьева: двое членов экипажа танкера находятся в тяжелом состоянии
Фото, видео: 5-tv.ru
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В больницу Анапы всего госпитализировали 11 человек.
Два человека, пострадавшие при крушении танкера в Керченском проливе и доставленные в больницу Анапы, находятся в тяжелом состоянии, остальные девять — в состоянии средней тяжести. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сообщила заместитель главного врача медучреждения Элина Григорьева.
«Все пострадавшие передвигаются самостоятельно, видимых травм нет, осмотрены, находятся под постоянным наблюдением. Тяжесть двух человек обусловлена длительным пребыванием в воде», — отметила медик.
Врач также добавила, что в медицинском учреждении есть достаточное количество медикаментов и медицинских изделий для лечения пострадавших.
ЧП в Керченском проливе произошло днем 15 декабря. Танкер «Волгонефть-212» потерпел крушение в Черном море из-за непогоды. Позднее та же участь постигла и танкер «Волгонефть 239». Сильными волнами оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна находится 13 членов экипажа, а на борту второго — 14. Известно, что один моряк погиб.
Кроме того, в результате инцидента в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Меры по ликвидации разлива нефтепродуктов предпринимают Морспасслужба и МЧС России. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места крушения танкеров в Керченском проливе.
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