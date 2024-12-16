Атака на Горловку: один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ

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Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ Горловки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов; 5-tv.ru

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Кроме того, повреждения получили спортивная школа и гостиница, рейсовый автобус и еще несколько машин.

Один человек погиб и еще четверо пострадали при обстреле Горловки в ДНР. Пожилой мужчина стал жертвой атаки украинского дрона на легковой автомобиль. Тогда же ранение получила женщина. Остальные пострадали уже от обстрелов украинской артиллерии.

Кроме того, в двух районах Горловки повреждения получили спортивная школа и гостиница, рейсовый автобус и еще несколько машин. Была перебита ветка газопровода. Всего ВСУ выпустили по городу около 40 боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб девятилетний ребенок.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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