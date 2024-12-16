Россияне отправили более 1 млн обращений к прямой линии с Путиным

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Президент ответит на вопросы соотечественников уже 19 декабря.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Количество обращений на «Итоги года с Владимиром Путиным» превысило один миллион. Традиционно главные вопросы — это здравоохранение и социальная сфера — начисление пособий и пенсий. Спрашивают еще про программы господдержки, работу властей, а также о специальной военной операции.

Чаще всего люди пользуются возможностью позвонить лично. Чуть меньше обратившихся отправили смс. Также вопросы приходят через соцсети и специальное приложение. В этом году впервые для обработки информации используют искусственный интеллект.

«Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут уже на этой неделе — 19 декабря. Начало в полдень по московскому времени. Трансляцию общения с президентом Пятый канал покажет в прямом эфире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин уже ознакомился с вопросами Прямой линии.

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