Владимир Путин уже ознакомился с вопросами Прямой линии

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 85 0

Глава государства отметил, что для развития страны необходимо решить еще много вопросов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Владимир Путин уже ознакомился с рядом вопросов, поступающих к грядущей Прямой линии 19 декабря. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Для вас не секрет. Сделано много, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят „вагон и маленькая тележка“. Почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что оценка достижений национальных целей будет на основании системы социологических показателей. Однако, никакая статистика, как в очередной раз особо обратил внимание Владимир Путин, не сможет заменить личного контакта и честного разговора с людьми. Именно этот по его мнению, формат необходим не только государству, но и партии «Единая Россия». Это основа доверия власти от десятка миллионов россиян.

Как сообщал 5-tv.ru, в колл-центре Прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан.

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