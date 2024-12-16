«Когда ты вернешься?» — с Савельевой перед Новым годом случилось страшное

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

У певицы Савельевой пропал голос перед новогодними выступлениями

саша савельева

Фото: Telegram/Саша Савельева/ Alexandrin/alexandrinsave

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Из-за произошедшего певице пришлось даже сорвать выступление.

Певица Саша Савельева в преддверии новогодних выступлений потеряла голос. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, отметив, что из-за этого ей пришлось отменить одно из выступлений, пишет 7Дней.ru.

По словам знаменитости, все произошло слишком быстро — всего за час. При этом незадолго до этого она чувствовала, что с ней происходит что-то не то, ведь голос звучал неестественно. А ей надо было через час уже выходить на сцену. Правда, это было не сольное, поэтому артистка решила отменить выступление.

«Меня такие вещи всегда пугают, но с собой никаких экстренных препаратов для голоса не оказалось. Обычно на концерты я ношу с собой ингалятор и лекарства, которые в случае острой необходимости могут помочь. А здесь просто даже не подумала, что такое может произойти. А оно случилось», — посетовала звезда.

Вернувшись домой, Савельева сделала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Тогда певица стала делать ингаляции. Правда, если раньше лекарства помогали, то теперь они пока никакого результата в лечении не принесли.

«Из других симптомов температура вчера, и слабость. Но вроде не сильная. Но голос, голос… Когда ты вернешься?» — сказала Савельева.

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