Умерла актриса из сериала «Звездный путь» Джилл Джейкобсон

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Артистка последние годы жизни боролась с тяжелой болезнью.

Умерла актриса Джилл Джейкобсон в США из-за онкологии

Фото: www.globallookpress.com/TLeopold

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Умерла американская актриса Джилл Джейкобсон в Калвер-Сити, штат Калифорния, в возрасте 70 лет из-за онкологии. Об этом передает газета Variety.

«Джилл Джейкобсон, актриса кино и телевидения, известная по работе в „Звездном пути: Следующее поколение“ и прайм-таймовой мыльной опере „Фэлкон Крест“, умерла 8 декабря», — говорится в публикации.

Смерть Джейкобсон подтвердил ее друг, публицист Дэниел Харари.

Джилл Джейкобсон приняла участие во множестве кинокартин. Одной из ее знаменитых ролей стала Эрин Джонс в сериале «Фэлкон Крест». Вместе с тем Джейкобсон сыграла Ванессу в легендарном сериале «Звездный путь: Следующее поколение» в 1989 году. Она также была волонтером в Американском онкологическом обществе. В сентябре 2024 года актриса рассказывала о том, что почти три года боролась с раком пищевода.

Накануне, 15 декабря, ушел из жизни режиссер фильма «Гуд бай, Ленин!» Вольфганг Беккер. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет. За свою карьеру режиссер получил более 40 наград, а также был номинирован на премию BAFTA.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер, журналист, писатель и поэт Николай Ледовских на 77-м году жизни.

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