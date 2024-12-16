Умерла актриса из сериала «Звездный путь» Джилл Джейкобсон

Умерла американская актриса Джилл Джейкобсон в Калвер-Сити, штат Калифорния, в возрасте 70 лет из-за онкологии. Об этом передает газета Variety.

«Джилл Джейкобсон, актриса кино и телевидения, известная по работе в „Звездном пути: Следующее поколение“ и прайм-таймовой мыльной опере „Фэлкон Крест“, умерла 8 декабря», — говорится в публикации.

Смерть Джейкобсон подтвердил ее друг, публицист Дэниел Харари.

Джилл Джейкобсон приняла участие во множестве кинокартин. Одной из ее знаменитых ролей стала Эрин Джонс в сериале «Фэлкон Крест». Вместе с тем Джейкобсон сыграла Ванессу в легендарном сериале «Звездный путь: Следующее поколение» в 1989 году. Она также была волонтером в Американском онкологическом обществе. В сентябре 2024 года актриса рассказывала о том, что почти три года боролась с раком пищевода.

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