Путин рассказал об обеспечении жильем российских военнослужащих

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 8 0

Глава государства принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свыше 55 тысяч военнослужащих были обеспечены жильем в 2024 году. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

При этом в ближайшие три года на обеспечение жильем военных будет направлено 113 миллиардов рублей. Президент отметил высокую эффективность накопительной ипотечной системы в этой сфере. Также Путин указал на необходимость продолжать работу в рамках обустройства военных городков и развития сферы медицинского обеспечения.

Приоритетом в работе всех органов власти российский лидер назвал решение социальных вопросов участников спецоперации. В том числе, в центре внимания должны стоять забота о семьях погибших бойцов, а также о тех, кто получил тяжелые ранения.

«Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища и его семьи. И реально помогать, решать их проблемы», — подчеркнул Путин.

Президент РФ поблагодарил всех участников СВО, отметив их доблесть, мужество и героизм.

Ранее рассказывал о том, что Владимир Путин сообщил о повышении штатной численности ВС РФ до 1,5 миллиона военных.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Еще один слой волшебства: саундтрек к фильму «Финист. Первый богатырь» исполнит группа The Hatters
14:30
Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева
14:23
Путин рассказал об обеспечении жильем российских военнослужащих
14:16
ВСУ потеряли более 560 тысяч боевиков убитыми и ранеными в 2024 году
14:14
Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты
14:05
Белоусов: ВСУ вынуждены перейти к обороне, они задействуют оставшиеся резервы

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
«Просроченный — не испорченный»: как австралийка озолотилась на еде с помойки
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год