Путин рассказал об обеспечении жильем российских военнослужащих

Свыше 55 тысяч военнослужащих были обеспечены жильем в 2024 году. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

При этом в ближайшие три года на обеспечение жильем военных будет направлено 113 миллиардов рублей. Президент отметил высокую эффективность накопительной ипотечной системы в этой сфере. Также Путин указал на необходимость продолжать работу в рамках обустройства военных городков и развития сферы медицинского обеспечения.

Приоритетом в работе всех органов власти российский лидер назвал решение социальных вопросов участников спецоперации. В том числе, в центре внимания должны стоять забота о семьях погибших бойцов, а также о тех, кто получил тяжелые ранения.

«Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища и его семьи. И реально помогать, решать их проблемы», — подчеркнул Путин.

Президент РФ поблагодарил всех участников СВО, отметив их доблесть, мужество и героизм.

Ранее рассказывал о том, что Владимир Путин сообщил о повышении штатной численности ВС РФ до 1,5 миллиона военных.