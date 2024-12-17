В Приморье на руднике «Южный» произошло обрушение горной породы. Как сообщила пресс-служба МЧС России, спасатели уже прибыли на место ЧП.

Обрушение произошло на участке «Южный» рудника «2-й Советский» в Дальнегорском городском округе. В тот момент там находились 11 человек, восемь из которых выбрались самостоятельно. Пострадал один работник. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС России уже начали поднимать человека на поверхность.

В связи с этим прокуратура организовала проверку. Все сотрудники предприятия эвакуированы, на месте работает Дальнегорский военизированный горно-спасательный взвод МЧС России.

В марте 2024 года произошло ЧП на руднике «Пионер» в Амурской области. Тогда под землей оказались сотрудники подрядной организации. Операция по спасению горняков длилась до 1 апреля. Специалисты пробурили несколько разведывательных скважин, чтобы помочь застрявшим горнякам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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