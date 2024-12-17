Вырубить под каменные джунгли: петербуржцы борются за сохранение Шуваловского леса

Суд встал на сторону застройщика, который собирается возвести на месте зеленых насаждений многоэтажные дома. Теперь местные жители планируют идти в высшую инстанцию.

«Каменные джунгли» на месте Шуваловского леса могут появиться в Петербурге. Активисты Приморского района Северной столицы проиграли суд застройщику.

Частной компании фактически разрешили вырубить 14 гектаров деревьев, которые отделяют уже возведенные жилые кварталы от промышленной зоны. Против этого еще несколько лет назад выступили городские власти. Они внесли в генеральный план изменения и полностью исключили там жилую многоэтажную застройку.

Почему сейчас суд принял такое неожиданное решение и есть ли у жителей шансы отстоять Шуваловский лес, разбиралась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Гектары леса, протесты жителей, позиция депутатов и губернатора — не помеха, если застройщику очень хочется возвести новую очередь многоэтажек. Так с обидой говорят в Приморском районе Петербурга о сегодняшнем решении суда.

«Столько ходили, столько ждали, надеялись на положительный результат, но, к сожалению, глубокому нашему, суд не нашу сторону принял», — говорит Николай Зелепухин.

Почти 14 гектаров зеленых насаждений для жителей — не просто место отдыха. Шуваловский лес отделяет жилые кварталы от промзоны. Совсем рядом — несколько предприятий. Поэтому «зеленая полоса» здесь жизненно необходима, в первую очередь, как фильтр, считают местные жители.

Фильтр, который защищает от неприятного соседства с котельной, деревообрабатывающим предприятием, асфальтобетонным заводом, несколькими магазинами с промышленными товарами, которые завозят фурами.

«Это как легкие наши. Он очищает от пыли, шума, который обычно оттуда идет. Какая-то вонь химикатов, это мы даже чувствуем, и на данный момент это все задерживается. Что, представим, если не будет этого леса?» — говорит Александр Яковлев.

Десять лет назад два земельных участка потеряли статус природно-рекреационной зоны, там официально разрешили строить дома. Жители запротестовали, и в прошлом году в генплан, который старались разрабатывать с учетом всех экологических требований, внесли поправки. Они не позволяли вырубать Шуваловский лес ради многоэтажек. Застройщик пошел в суд. Сначала проиграл, и вот теперь — неожиданно для многих — одержал победу.

«Мне кажется, застройщик ни о чем не думает, он думает только о своей выгоде. А о людях вообще никто не думает сейчас. Мне даже кажется, что и суд не думает о людях», — считает Ирина Козьякова.

Аргументы застройщика: мол, изменения в генплан внесены с нарушениями, а планы возведения нового ЖК активно разрабатываются уже семь лет. Эту позицию в суде представляли юристы компании, а вот поговорить с руководством ООО «Специализированный застройщик «Вектор» не удалось. В Петербурге две фирмы с таким названием. В одной уверяют, что не знают о судебном процессе.

«Первый раз слышу. Может, там другой «Вектор» выиграл? Мы никакого отношения не имеем к Шуваловскому лесу. Я даже не в курсе, что я там что-то выиграл», — утверждает генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Вектор» Владимир Бова.

Другой компанией, судя по данным базы СПАРК, владеет Алексей Рыжков. В апреле его арестовали по обвинению в махинациях с деньгами дольщиков. Но юристы жителям Приморского района теперь советуют разбираться уже не с застройщиком. А обращаться в следующую инстанцию.

«Точку в этом вопросе сможет поставить только Верховный суд. Потому что суды субъекта, суды Санкт-Петербурга уже, можно признать, что выразили свою точку зрения. Ведь в каждом решении, будь то апелляционное либо кассационное решение, суд прямо не указывает как правильно поступить, но подсказывает судам первой инстанции, какое же мнение вышестоящего суда», — объясняет адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина.

Впрочем, петербуржцев беспокоит и другое. Микрорайон и так загружен, не хватает школ, поликлиник и детских садов. Машины некуда ставить, а проезды — в пробках.

«Нагрузка будет еще больше! Мы сейчас тоже вот с утра выходим очень рано из дома, чтобы доехать до нашей школы», — говорит Людмила Закиева.

Поэтому опускать руки борцы за лес не собираются. В течение месяца они обжалуют решение суда.