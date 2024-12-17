Высокоскоростной «Сапсан» отправился в первый рейс ровно 15 лет назад
К юбилею РЖД представят новый состав, собранный из отечественных деталей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Ровно 15 лет назад поехал первый «Сапсан», связавший Москву и Петербург. За полтора десятилетия эти поезда выполнили почти 120 тысяч рейсов и перевезли больше 60 миллионов пассажиров.
Самый стремительный поезд России преодолевает расстояние между двумя столицами за четыре часа и развивает скорость до 250-ти километров в час. А сдвоенный состав недавно был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный высокоскоростной поезд в мире.
Кроме того, к юбилею «Сапсана» в Москве представят его модернизированную версию, полностью собранную из отечественных компонентов и с повышенным уровнем комфорта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
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