Высокоскоростной «Сапсан» отправился в первый рейс ровно 15 лет назад

Ровно 15 лет назад поехал первый «Сапсан», связавший Москву и Петербург. За полтора десятилетия эти поезда выполнили почти 120 тысяч рейсов и перевезли больше 60 миллионов пассажиров.

Самый стремительный поезд России преодолевает расстояние между двумя столицами за четыре часа и развивает скорость до 250-ти километров в час. А сдвоенный состав недавно был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный высокоскоростной поезд в мире.

Кроме того, к юбилею «Сапсана» в Москве представят его модернизированную версию, полностью собранную из отечественных компонентов и с повышенным уровнем комфорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.