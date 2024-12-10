«Российские железные дороги» (РЖД) выступят генеральным подрядчиком строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Информация об этом поступила от самого холдинга.

Соответствующее соглашение 10 декабря подписано заместителем гендиректора РЖД Андрей Макаров и гендиректором ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони. Глава Минтранса России Роман Старовойт и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров поучаствовали в церемонии подписания.

Белозеров отметил, что строительство основного участка ВСМ планируется начать после тго, как будет утверждена проектная документация. Сейчас она находится в стадии разработки.

Основной концессионный участок ВСМ включает по строительству инфраструктуры от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный. Строительство начнется в середине 2025 года.

В марте 2024-го президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург и 7-го энергоблока Ленинградской АЭС. Российский лидер подчеркнул, что при строительстве нужно использовать российские разработки и оборудование. Это необходимо для того, чтобы укрепить технологическую независимость в будущем. Президент выразил уверенность, что все строительные планы будут реализованы профессионально и на самом высоком уровне.

Уже подсчитано, что ежегодно высокоскоростной магистралью будут пользоваться 23 миллиона человек.



