5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по29 декабря 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Самыми яркими днями недели будут пятница и суббота, поэтому если что-то планировать, то выбирайте именно их. Вторник — разрушитель, лучше ничего не начинать, среда со звездой болезней, поэтому врача лучше наметить на другие дни.

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Понедельник, 23 декабря 2024 года

День Золотого петуха

5-tv.ru

Начинается неделя со звезды Малый красный охват, которая не сулит ничего хорошего. Лучше не намечать ничего важного на этот день.

Зато хорошо приступать к обучению, ходить на свидания, делать предложение руки и сердца, объявлять о помолвке, собирать долги, подписывать бумаги.

А структура дня обещает прощение провинившимся. Не упустите возможность выйти сухим из воды.

Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

Вторник, 24 декабря 2024 года

День Водной собаки

5-tv.ru

День разрушителя, который ко всему прочему собирает еще и негативные звезды. Постарайтесь на заниматься ничем выдающимся, чтобы не пришлось потом переделывать, начинать заново.

Структура дня также не слишком вдохновляющая — Юная дева прелюбодействует, дает запутанность в эмоциях, мыслях, делах. Единственное, что может помочь прорваться сквозь такие энергии — тихое вдумчивое и медленное движение или ожидание.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

Среда, 25 декабря 2024 года

День Водной свиньи

5-tv.ru

Вбирает в себя звезду болезней, которая препятствует благополучному получению медицинской помощи — вносит искажения в диагнозы или накладки в медицинские процедуры.

Офицер дня Закрытие советует завершать дела, но не начинать ничего нового. Такой день называется днем слабости шести командующих. Китайские мастера рекомендуют его переждать в тишине и покое.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Четверг, 26 декабря 2024 года

День Деревянной крысы

5-tv.ru

Первый день нового 60–дневного цикла Цзя Цзы. В этот период можно спокойно строить планы, начинать учиться, путешествовать, обращаться за медицинской помощью.

День очень хорош во всех вопросах человеческих отношений — как романтического, так и делового характера.

Структура дня несколько тяжеловесна. Мы называем ее скрытый отклик.

Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Пятница, 27 декабря 2024 года

День Деревянного быка

5-tv.ru

Благоприятный день, который способствует взаимодействию между людьми, всевозможному общению.

Он идеален для генеральной уборки, наведения порядка в своем пространстве и в голове — самое время избавиться от ненужных мыслей и прочего хлама, мешающих развитию.

Совет: применяйте законы и наказания там, где это необходимо. Решительность приведет к успеху.

Суббота, 28 декабря 2024 года

День Огненного тигра

5-tv.ru

Такой день считается счастливым — он изобилен энергиями. Собирает хорошие звезды, среди которых Небесный император, Земной император и целые россыпи других счастливых звезд.

Это прекрасный день для заключения брачного союза, старта бизнеса, подписания важных бумаг, начала строительства, ремонта, путешествий, инвестирования.

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала Инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Воскресенье, 29 декабря 2024 года

День Огненного кролика

5-tv.ru

Умеренный день с необычной структурой. Она называется Нецивилизованное наказание — возможность споров, ссор, недопонимания между людьми противоположного пола.

Постарайтесь проявить дипломатичность, бережно слушать и формулировать то что вы хотите донести и то, что доносят до вас. Высок риск рассориться из-за разных взглядов.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

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