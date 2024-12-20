На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по29 декабря 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Самыми яркими днями недели будут пятница и суббота, поэтому если что-то планировать, то выбирайте именно их. Вторник — разрушитель, лучше ничего не начинать, среда со звездой болезней, поэтому врача лучше наметить на другие дни.
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Понедельник, 23 декабря 2024 года
День Золотого петуха
Начинается неделя со звезды Малый красный охват, которая не сулит ничего хорошего. Лучше не намечать ничего важного на этот день.
Зато хорошо приступать к обучению, ходить на свидания, делать предложение руки и сердца, объявлять о помолвке, собирать долги, подписывать бумаги.
А структура дня обещает прощение провинившимся. Не упустите возможность выйти сухим из воды.
Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.
Вторник, 24 декабря 2024 года
День Водной собаки
День разрушителя, который ко всему прочему собирает еще и негативные звезды. Постарайтесь на заниматься ничем выдающимся, чтобы не пришлось потом переделывать, начинать заново.
Структура дня также не слишком вдохновляющая — Юная дева прелюбодействует, дает запутанность в эмоциях, мыслях, делах. Единственное, что может помочь прорваться сквозь такие энергии — тихое вдумчивое и медленное движение или ожидание.
Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.
Среда, 25 декабря 2024 года
День Водной свиньи
Вбирает в себя звезду болезней, которая препятствует благополучному получению медицинской помощи — вносит искажения в диагнозы или накладки в медицинские процедуры.
Офицер дня Закрытие советует завершать дела, но не начинать ничего нового. Такой день называется днем слабости шести командующих. Китайские мастера рекомендуют его переждать в тишине и покое.
Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.
Четверг, 26 декабря 2024 года
День Деревянной крысы
Первый день нового 60–дневного цикла Цзя Цзы. В этот период можно спокойно строить планы, начинать учиться, путешествовать, обращаться за медицинской помощью.
День очень хорош во всех вопросах человеческих отношений — как романтического, так и делового характера.
Структура дня несколько тяжеловесна. Мы называем ее скрытый отклик.
Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.
Пятница, 27 декабря 2024 года
День Деревянного быка
Благоприятный день, который способствует взаимодействию между людьми, всевозможному общению.
Он идеален для генеральной уборки, наведения порядка в своем пространстве и в голове — самое время избавиться от ненужных мыслей и прочего хлама, мешающих развитию.
Совет: применяйте законы и наказания там, где это необходимо. Решительность приведет к успеху.
Суббота, 28 декабря 2024 года
День Огненного тигра
Такой день считается счастливым — он изобилен энергиями. Собирает хорошие звезды, среди которых Небесный император, Земной император и целые россыпи других счастливых звезд.
Это прекрасный день для заключения брачного союза, старта бизнеса, подписания важных бумаг, начала строительства, ремонта, путешествий, инвестирования.
Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала Инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.
Воскресенье, 29 декабря 2024 года
День Огненного кролика
Умеренный день с необычной структурой. Она называется Нецивилизованное наказание — возможность споров, ссор, недопонимания между людьми противоположного пола.
Постарайтесь проявить дипломатичность, бережно слушать и формулировать то что вы хотите донести и то, что доносят до вас. Высок риск рассориться из-за разных взглядов.
Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.
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