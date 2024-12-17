В России могут ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино

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Если закон примут, нарушителям будет грозить реальный срок.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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В России могут ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино. Как выяснили «Известия», законопроект сегодня внесут в Госдуму.

Авторы инициативы отметили, что в стране растет популярность игорных заведений в Интернете. И это — несмотря на наличие прямого запрета их деятельности.

Тем не менее организаторы размещают онлайн-казино на иностранных ресурсах, куда активно заманивают россиян. А ответственности за это фактически не несут. Наказание за продвижение подобных платформ предусматривает всего лишь небольшой административный штраф.

Если законопроект примут, то нарушителям будет грозить реальный тюремный срок — до шести лет.

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