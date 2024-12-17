Не будем здоровы: что на новогоднем столе может навредить организму

Не только алкоголь способен превратить праздничную вечеринку в «опасное приключение».

Такие любимые новогодние блюда как салат оливье и селедка под шубой могут нанести вред здоровью. Об этом рассказал изданию Lenta.ru кандидат медицинских наук Владимир Логинов.

Дело в том, что оба салата очень калорийны — в них содержится от 500 до 600 калорий. Поэтому оливье опасен для людей с чувствительным желудком, а также тех, кто страдает из-за гастрита и панкреатита. От селедки под шубой специалист советует отказаться гипертоникам, так как рыба в составе способствует задержанию жидкости в организме. Это может спровоцировать высокое давление и навредить сердечно-сосудистой системе.

Врач также рекомендует воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, особенно тем, у кого проблемы с печенью. Кроме того, сладкие спиртные напитки могут стать причиной высокого уровня глюкозы, а это опасно для людей с сахарным диабетом. Поэтому на праздничный стол лучше ставить сухие сорта вин и употреблять их, естественно, в умеренных количествах. А газированные напитки лучше заменить на лимонную воду или травяной чай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой срок годности у салата «Оливье».