Угодить женщине: идеи для подарков на Новый год прекрасным дамам

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Украшения, гаджеты, элементы декора и другие идеи новогодних подарков для женщин

Подарки на Новый год для дам

Фото: 5-tv.ru

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Эти презенты принесут уют, красоту, пользу.

Новогодние подарки для прекрасных дам могут принести радость и пользу. Список презентов для женщин составило информационное агентство URA.RU.

Ювелирные украшения — это классический вариант для подарка к любому празднику, и Новый год не исключение. Драгоценности не только радуют в моменте, но и будут напоминать об уделенном внимании долгие годы.

Массажер для головы — это отличный вариант для трудоголиков и не только. Он поможет расслабиться после тяжелого рабочего дня и подготовиться ко сну. Кроме того, он облегчает головные боли и снижает уровень стресса.

Румбокс понравится тем, кто любит разные вещи, создающие уют, и тем, кто увлекается рукоделием. Таким подарком можно удивить адресата. К тому же бывают боксы, которые служат еще и ночником.

Еще один подарок для создания атмосферы в доме — это ароматическая лампа. Преимущество в том, что эфирные масла обладают разными свойствами. Поэтому от выбора хозяйки зависит, какой эффект будет оказывать лампа.

Для тех, кому ароматической лампы мало, можно подарить целый арома-набор. В таких комплектах, как правило, содержатся диффузоры, свечки и палочки.

Увлажнитель воздуха — это то, чего не хватает многим квартирам с центральным отоплением. Зимой в помещениях очень сухой воздух. А это устройство может не только исправить ситуацию, но и быть милым дополнением к интерьеру.

Умная колонка — универсальный и современный подарок. Это источник музыки с хорошим качеством звучания и помощник в огромном количестве вопросов — от вызова такси до рецепта необычного блюда.

Плед — еще один практичный подарок для холодного времени года. К тому же хороший плед не только греет, но и помогает создавать уютную атмосферу домашними вечерами.

А если у дамы, которую вы хотите порадовать, плед уже есть, можно заменить его теплой пижамой. Этот подарок греет не хуже и тело, и душу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянам могут запретить дарить друг другу алкоголь.

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