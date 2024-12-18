В жизни знаменитости грядут большие изменения.

Белорусский певец Александр Иванов, известный как IVAN, поделился радостной новостью — Новый год он будет с семьей отмечать в недавно приобретенной квартире.

Однако на сам праздник исполнитель все же и не успеть попасть, ведь 31 декабря он планирует работать. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Братья», в котором, к слову, народный артист РФ Филипп Киркоров исполнил одну из главных ролей.

«Мы наконец-то переехали в свою квартиру, поэтому мы будем ее потихонечку обживать <…> Новый год уже в своей квартире», — поделился радостным событием артист.

Он уточнил, что новая квартира находится в Москве, и в ней грядет грандиозный ремонт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что IVAN не любит опаздывающих и непунктуальных людей. Про себя он даже шутит, что приезжает в аэропорт за полтора-два часа до регистрации.