«Наконец-то!» — певец IVAN будет встречать Новый год в недавно приобретенной квартире

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 14 0

Певец IVAN пробрел новую квартиру в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В жизни знаменитости грядут большие изменения.

Белорусский певец Александр Иванов, известный как IVAN, поделился радостной новостью — Новый год он будет с семьей отмечать в недавно приобретенной квартире.

Однако на сам праздник исполнитель все же и не успеть попасть, ведь 31 декабря он планирует работать. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Братья», в котором, к слову, народный артист РФ Филипп Киркоров исполнил одну из главных ролей.

«Мы наконец-то переехали в свою квартиру, поэтому мы будем ее потихонечку обживать <…> Новый год уже в своей квартире», — поделился радостным событием артист.

Он уточнил, что новая квартира находится в Москве, и в ней грядет грандиозный ремонт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что IVAN не любит опаздывающих и непунктуальных людей. Про себя он даже шутит, что приезжает в аэропорт за полтора-два часа до регистрации.

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