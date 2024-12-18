Нет денег на пенсии: Ватикан на грани банкротства

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Пенсионный фонд Ватикана терпит крупные убытки

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefano Costantino; 5-tv.ru

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Город-государство до сих пор не восстановился от экономических последствий пандемии коронавируса.

Ватикан на грани банкротства. Финансовая ситуация настолько плохая, что там уже нечем платить пенсии. Как уточняют европейские издания, доход папского престола в прошлом году составил всего 83 миллиона евро.

Это немногим больше, чем годом ранее. И совсем не та прибыль, которую город-государство имело до этого. Доход Ватикана сильно подкосил ковид - число туристов до сих пор не восстановилось до пандемийного уровня.

Резко снизились и пожертвования в католические церкви по всему миру. Все это привело к тому, что убытки местного пенсионного фонда на данный момент достигли почти 650 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский Франциск отказался посетить открытие восстановленного собора Парижской Богоматери. Причиной для этого послужило недовольство понтифика после скандального открытия летних Олимпийских игр 2024 года в столице Франции. В одном из номеров шоу организаторы показали пародию на роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

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