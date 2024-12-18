Идеален и универсален: почему алкоголь в России дарят чаще всего

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Социолог Рощин: алкоголь в РФ дарят из-за его красоты и универсальности

почему алкоголь — универсальный презент для сантехников, учителей и чиновников

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Часто его дарят врачам, учителям, госслужащим, коллегам — буквально всем и по любому поводу.

В преддверии Нового года россияне все чаще стали задумываться, а что подарить коллегам на работе, любимому врачу или просто знакомому. И каждый раз приходят к мысли — алкоголь — лучшее решение. Социолог Алексей Рощин объяснил в интервью изданию Life.ru, почему именно горячительный напиток становится подарком для любого повода.

Специалист отметил, что алкоголь зачастую изготавливают в красивой бутылке и упаковке. Кроме того, напиток считается гостинцем с приятным вкусом для приятного использования.

Кроме того, алкоголь универсален. Его можно подарить буквально всем: коллегам, родственникам, начальству и сослуживцам. По мнению Рощина, получить в качестве подарка алкоголь желают чаще мужчины, нежели женщины. При этом этот знак внимания не намекнет на близкие и теплые отношения, но в то же время будет уместен в большинстве случаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой ингредиент сделает селедку под шубой полезнее.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.00
0.09 108.34
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
Идеален и универсален: почему алкоголь в России дарят чаще всего
6:50
Чуть не утопили машины: в Сочи борются с потопом
6:21
Жил в обычной многоэтажке: как идет расследование убийства генерала Кириллова
6:00
Российская авиация уничтожила боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
5:44
Под пристальным наблюдением: как себя чувствует Седокова после госпитализации

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год