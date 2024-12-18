«Брал на руки, мне было лет 10»: Дорохов рассказал о первой встрече с Киркоровым

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 21 0

Киркоров носил на руках Дорохова, когда последнему было 10 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Денис был еще ребенком, когда Филипп уже гастролировал по стране.

Первая встреча народного артиста России Филиппа Киркорова и юмориста Дениса Дорохова произошла на концерте короля российской поп-музыки. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам Дорохов на премьере фильма «Братья».

В этой ленте знаменитости сыграли двух братьев. В жизни у артистов тоже сложились теплые отношения. Однако Денис до сих пор удивляется тому, что ему удалось поработать в одном проекте с Киркоровым.

Киркоров старше Дорохова на 20 лет. И юморист помнит, как в детстве посещал концерты певца.

«Мне было лет, ну, десять, наверное, максимум. Мы жили в Сочи. Я был на концерте в Зимнем театре у Филиппа. Я ему подарил цветы. Он меня брал на руки. <…> Я тогда даже не мог представить, что буду с ним сниматься в одном фильме», — рассказывает Денис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто пришел поздравить Киркорова и Дорохова с премьерой фильма. Сам Филипп, как обычно, поразил своим ярким образом. А вот гости выбрали менее экстравагантные наряды.

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