Предполагаемый исполнитель теракта приехал из Узбекистана в Москву по заданию украинских спецслужб задолго до того рокового дня.

Предполагаемый исполнитель теракта в столице, в котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержан и во всем признался. Подозреваемый скрывался в подмосковной деревне, однако был вычислен сотрудниками ФСБ и МВД прежде, чем он успел бежать из страны.

Уже известно, что жестокая расправа была совершена по заданию киевского режима. Задержанный рассказал об украинских заказчиках. Детали узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

29-летний уроженец Узбекистана во время допроса признался в совершении преступления и рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами.

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я покупал самокат, и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы», — рассказывает подозреваемый.

Подрывник сам собрал взрывное устройство и установил его в купленный ранее самокат.

Подозреваемый арендовал машину каршеринга и оставил ее напротив подъезда, где находится квартира Кириллова. Оттуда подрывник вел наблюдение с помощью скрытой камеры, которая находилась в багажнике.

На кадрах видно, как террорист устанавливает камеру. Чтобы меньше привлекать внимание, он поместил ее в коробку и накрыл белой тряпкой. Видео в режиме реального времени передавалось организаторам теракта на Украину.

Распорядок генерала Кириллова был хорошо известен даже соседям. Ежедневно в шесть часов утра он выходил из дома и садился в служебный автомобиль. В день трагедии все было точно по графику. Но незадолго до выхода перед подъездом появился начиненный взрывчаткой самокат, который и поставил подозреваемый.

Как только генерал Кириллов и его помощник вышли из здания, примерно в шесть утра, взрывное устройство было приведено в действие.

«Когда он вышел из дома, я нажал кнопку», — рассказывает подозреваемый.

Кириллов и его помощник погибли на месте. Подозреваемый попытался скрыться, но, благодаря совместным и слаженным действиям ФСБ, МВД и следственного комитета, менее через сутки был задержан и во всем признался.

«Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт», — отмечает уроженец Узбекистана.

Совершить настолько дерзкое преступление явно не под силу одному человеку. Как и в случае с другими жертвами киевского режима, Дарьей Дугиной и Владленом Татарским, новый теракт дело рук организованной группы. Пока правоохранители проводят расследование, устанавливают всех причастных — соседи Игоря Кирилова и просто неравнодушные жители несут к месту трагедии цветы.