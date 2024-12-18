Стадия принятия: Зеленский признал невозможность возвращения Донбасса и Крыма

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Зеленский признал, что они не смогут вернуть Крым и Донбасс

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

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Кажется, глава киевского режима наконец-то снял розовые очки.

Киев расписался в собственной беспомощности. В интервью французской газете Le Parisien президент* Украины Владимир Зеленский признал, что они не смогут вернуть Донбасс и Крым. Тем более военным путем, ведь таких сил у украинской армии нет. Зеленский подчеркнул, что Киеву придется уповать на дипломатическую помощь международного сообщества.

Тем самым он подтвердил, что урегулировать конфликт можно только переговорами с Россией, вопреки его ранним заявлениям.

На Украине диалог с Москвой законодательно запретили. И, несмотря на смену риторики, Зеленский вновь не упустил возможность потребовать от западных союзников больше оружия, упрекнув их в недостаточной поддержке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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