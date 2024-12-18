Без чувств и памяти: какие мифы о наркозе оказались ложными

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Хирург Карапетян: общий наркоз влияет на организм точно так же, как и местный

Мифы о наркозе развеяны

Фото: www.globallookpress.com/Frank Molter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Считается, что местная анестезия переносится человеком куда легче, нежели глубокий сон. Но не все так просто.

Общий наркоз влияет на организм точно так же, как и местный. Об этом в беседе с aif.ru рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Георгий Карапетян.

По словам эксперта, основная разница между этими видами анестезии — это специалист, который ее проводит. Для общего наркоза нужен врач анестезиолог-реаниматолог, местный может ввести любой другой доктор, и он так же готов к большинству экстренных ситуаций, в том числе и появлению анафилактического шока.

При этом Карапетян отмечает, что любой вид наркоза не снижает когнитивные способности человека и, вопреки распространенным мифам, не оказывает негативное влияние на память и внимание. Это может происходить только непосредственно при действии препарата, но спустя время все функции полностью восстанавливаются. Когда именно это происходит, зависит от вида препарата и длительности и сложности операции.

Конечно, говорит о пользе для здоровья анестезии не приходится. Но здесь речь идет о приоритете. Оперативное вмешательство не только может спасти жизнь, но и в отдельных случаях значительно улучшить ее качество. Конечно, в подобных ситуациях возможный вред от наркоза не является решающим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как рентген влияет на результаты анализов.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.00
0.09 108.34
-0.36
Судьбоносные перемены: любовный гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

19:22
Мишустин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний»
19:17
В России автокредитование выросло на 70% за год
19:04
«К окулисту надо»: Бородина ответила на обвинения в обмане с помолвочным кольцом
18:50
Хорошего помаленьку: с какими новогодними блюдами опасно сочетать алкоголь
18:38
Синдром «праздничного сердца»: почему в Новый год увеличивается число инфарктов
18:34
Силы ПВО уничтожили десять ракет ВСУ в Ростовской области

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Наконец-то на «ты»: как дети Бородиной отреагировали на новость о свадьбе матери
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год