Без чувств и памяти: какие мифы о наркозе оказались ложными

Считается, что местная анестезия переносится человеком куда легче, нежели глубокий сон. Но не все так просто.

Общий наркоз влияет на организм точно так же, как и местный. Об этом в беседе с aif.ru рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Георгий Карапетян.

По словам эксперта, основная разница между этими видами анестезии — это специалист, который ее проводит. Для общего наркоза нужен врач анестезиолог-реаниматолог, местный может ввести любой другой доктор, и он так же готов к большинству экстренных ситуаций, в том числе и появлению анафилактического шока.

При этом Карапетян отмечает, что любой вид наркоза не снижает когнитивные способности человека и, вопреки распространенным мифам, не оказывает негативное влияние на память и внимание. Это может происходить только непосредственно при действии препарата, но спустя время все функции полностью восстанавливаются. Когда именно это происходит, зависит от вида препарата и длительности и сложности операции.

Конечно, говорит о пользе для здоровья анестезии не приходится. Но здесь речь идет о приоритете. Оперативное вмешательство не только может спасти жизнь, но и в отдельных случаях значительно улучшить ее качество. Конечно, в подобных ситуациях возможный вред от наркоза не является решающим.

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