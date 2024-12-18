Синдром «праздничного сердца»: почему в Новый год увеличивается число инфарктов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Терапевт Чернышова: в новогодние праздники число инфарктов увеличивается

В период длительных праздников увеличивается число инфарктов

Фото: www.globallookpress.com

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Длинные выходные могут оказаться короче, если «пуститься во все тяжкие».

В новогодние выходные наблюдаются обострения синдрома «праздничного сердца». Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Этот термин появился в кардиологии еще в 1978 году и обозначает проблемы с сердцем у людей, которые не привыкли пить алкоголь, но в праздники решили изменить привычки.

«Когда человек, обычно не злоупотребляющий алкоголем, все-таки пьет достаточно много спиртных напитков в ограниченное время, и это может привести к нарушению сердечного ритма, вплоть до смертельного исхода», — пояснила специалист.

Чернышова отмечает, что особенно опасно это для тех, у кого уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Спиртные напитки и богатые застолья могут сильно обострить уже существующие заболевания.

Подтверждением тому является статистика — инфарктов во время новогодних праздников всегда больше, чем в обычные дни года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыты неочевидные симптомы инфаркта.

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