Мишустин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний»

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 18 0

Премьер-министр пообещал исполнить мечты четверых детей, открытки которых ему попались.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с новогодней ели четыре бумажных шарика. Главе кабмина попалось письмо семилетней Марии Лищук из ЛНР, мечтающей побывать в «Москвариуме».

Также Мишустин пообещал исполнить мечту Артема Милаева из Новосибирской области — мальчик хочет побывать на студии «Союзмультфильм».

Кроме того, премьер снял с елки открытки с желаниями Александра и Владимира Вахрушевых из Запорожской области, мечтающих побывать на елке в Кремле.

«Ребята, всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Жду вас всех в Москве. Привет вашим родителям. Обязательно постараемся исполнить все ваши желания», — отметил Мишустин.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МВД России Колокольцев исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний».

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Судьбоносные перемены: любовный гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

20:00
Задуй свечи: новогодний декор может стать причиной плохого самочувствия
19:58
Песков назвал самые популярные темы вопросов на прямую линию с Путиным
19:46
Не животом единым: к чему приводит злоупотребление пивом
19:41
Песков рассказал, будут ли журналисты из недружественных стран на «Итогах года»
19:36
Чернышенко рассказал о разработке Стратегии развития образования
19:31
На стадии зародыша: как макияж во время беременности может навредить ребенку

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год