Мишустин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний»

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с новогодней ели четыре бумажных шарика. Главе кабмина попалось письмо семилетней Марии Лищук из ЛНР, мечтающей побывать в «Москвариуме».

Также Мишустин пообещал исполнить мечту Артема Милаева из Новосибирской области — мальчик хочет побывать на студии «Союзмультфильм».

Кроме того, премьер снял с елки открытки с желаниями Александра и Владимира Вахрушевых из Запорожской области, мечтающих побывать на елке в Кремле.

«Ребята, всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Жду вас всех в Москве. Привет вашим родителям. Обязательно постараемся исполнить все ваши желания», — отметил Мишустин.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МВД России Колокольцев исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний».