«Обожаю оливьешку!» — как Ани Лорак планирует отметить Новый год

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Ани Лорак: весь декабрь почти ничего не ела из-за съемок

планы ани лорак на новый год

Фото: © РИА Новости/Мурад Оруджев

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Певица рассказала, что устала от постоянных выступлений и очень ждет праздников.

Певица Ани Лорак, которая неустанно следит за фигурой и питанием, рассказала, что устала голодать ради концертных костюмов и собирается «наесться до отвала» в грядущие праздники. Своими новогодними планами певица поделилась в беседе с KP.RU.

По словам 46-летней звезды, весь декабрь она почти ничего не ела из-за съемок и костюмов, в которые было необходимо влезать — никто бы не стал перешивать их. В связи с этими обстоятельствами она планирует посвятить январские праздники сну, еде и отдыху — а затем, если потребуется, «отработать» все это в зале.

«Обожаю селедку под шубой и оливьешку!» — поделиолась она.

Жалобы Лорак на костюмы вполне резонны. Не так давно на «Золотом Граммофоне» певице Алсу пришлось оправдываться за то, как на ее фигуре сидело платье. Фанаты решили, что певица беременна. На деле же она просто поела перед выступлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ани Лорак выходит замуж за африканского шамана.

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