«Ни у кого не должно быть сомнений»: Герасимов подвел итоги 2024 года
Герасимов: армия РФ выполнила все поставленные в этом году задачи
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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За 12 месяцев под контроль взято 190 населенных пунктов.
Армия России выполнила все задачи, которые были поставлены руководством страны в этом году. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. В зоне спецоперации наши войска владеют инициативой и наступают по всей линии фронта.
В этом году освобождено 190 населенных пунктов. С начала ведения боев ВСУ лишились порядка миллиона своих солдат. Уничтожено почти 20 тысяч танков и бронетехники. И это — несмотря на то, что финансовая помощь Украине уже превысила 350 миллиардов долларов. Подготовку по стандартам НАТО прошли более 165 тысяч украинских боевиков. В складывающейся обстановке российское военное ведомство продолжает укреплять обороноспособность страны.
«В доктрине Соединенных Штатов Америки порог применения ядерного оружия обозначен нечетко и существенно ниже, чем в российских обновленных документах. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным», — сказал Герасимов.
Отдельно глава Генштаба отметил, что российские воска полностью остановили продвижение украинских боевиков в Курской области. Причем, для этого не оттягивались силы с линии фронта в Донбассе.
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