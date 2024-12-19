По словам госсекретаря США, Киев «должен быть» в альянсе.

Украина добьется членства в НАТО, если выполнит определенные условия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, трансляция велась на YouTube-канале Госдепа Штатов. Эти условия — продолжение «практических шагов» реформирования военных институтов и укрепления демократии в стране.

«Украина будет и должна быть в НАТО», — заявил он.

Как отметил Блинкен, вероятное присоединение Киева к альянсу может стать большой проблемой и помешать проведению мирных переговоров с Москвой. По его словам, процесс включения в НАТО будет «очень, очень сложным». Госсекретарь также считает, что урегулирование российско-украинского конфликта может сдвинуться с места, когда в вои должностные обязанности официально вступит избранный президент Дональд Трамп.

Что же касается самого альянса, споры о членстве Украины все еще ведутся. Консенсус по данному вопросу все еще не достигнут. По мнению некоторых политических обозревателей, Украина продолжает лоббировать бесперспективную идею о своем месте в НАТО и Евросоюзе ради усиления поддержки, которую оказывают страны Запада в рамках конфликта.

Даже в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского в идею не верят. Неделей ранее глава офиса Игорь Жовква подчеркнул, что вступление в альянс находится «за пределами досягаемости». Сам Зеленский также заявлял, что Дональд Трамп в качестве президента едва ли поспособствует продвижению проекта. Заявка Киева находится на рассмотрении с сентября 2022 года.

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