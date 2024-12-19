Переработки и отзыв из отпуска: Минэкономразвиия подготовило поправки к ТК

Ведомство разработало законопроект по повышению гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров.

Минэкономразвития разработало проект изменений в Трудовой кодекс РФ, призванный повысить гибкость рынка труда. Об этом сообщается в материале РБК со ссылкой на текст документа и осведомленный источник.

В законопроекте отражен новый взгляд на вопросы сверхурочной работы, оформления и расторжения договора, выполнения должностных обязанностей в отпуске и ограничений для женщин.

В ведомстве предлагают в два раза увеличить объем переработок — со 120 до 240 часов в год, но не более четырех часов и двух дней подряд. В муниципальных и госучреждениях показатель останется на прежнем уровне — 120 часов. Платить планируют как раньше - в полуторном размере в первые два часа, в двойном - в последующие часы.

Отмечается, что сегодня только 11% сотрудников получают дополнительные деньги, при этом почти треть перерабатывает практически каждый день. Важно подчеркнуть, что сверхурочным труд считается только когда о нем просит работодатель, задержки по своей инициативе трудно доказать. Кроме того, Минэкономики хочет снять запрет на отзыв из отпуска работников вредных производств. В таком случае также полагается двойная зарплата.

Часть идей авторов проекта связана с порядком заключения, расторжения трудового договора и внесения изменений. Так, о новых пунктах необходимо будет сообщать работнику за месяц, а не за два, как сейчас. Несогласие сотрудника завершается разрывом трудовых отношений и выплате месячной зарплаты. При сокращении штата коллектив можно будет уведомлять персонально по почте или через средства электронного документооборота.

Уволить человека, согласно документу, можно за неявку в течение четырех месяцев, за хищение на рабочем месте, в том числе при вынесении судебного штрафа или постановления суда. Еще одно нововведение — возможность отозвать заявление об увольнении по собственному желанию не позднее, чем за три дня до конца срока «отработки» в две недели. Также предлагается снять запрет на годовой испытательный срок для кандидатов со средним и высшим образованием.

Льготы для живущих и трудящихся в сельской местности женщин (по 36, а не 40 часов в неделю) будут сокращены. Получать будут только представители компаний в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства и рыбоводства. Эти и другие изменения, сказано в материале, выдвигались уже много раз владельцами бизнеса.

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