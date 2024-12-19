Русская модель и певица Светлана Савицкая погибла в Париже под колесами авто

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 9 914 0

Звезда подиумов стала случайной жертвой ДТП.

Известная русская модель Светлана Савицкая погибла в Париже под колесами автомоб

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian

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Модель, телеведущая и певица Светлана Савицкая погибла на 35-м году в Париже. Как сообщается в материале Starhit.ru со ссылкой на знакомых манекенщицы, виной всему стала автомобильная авария. Две машины уже летели навстречу друг другу — неминуемое лобовое столкновение. Один из водителей в попытке избежать удара резко выкрутил руль и свернул, но попал в пешехода, им оказалась Савицкая.

Семья модели занимается подготовкой похорон и просит всех, кому была близка Светлана, молиться о ее душе. Прощание состоится 23 декабря в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве. Поклонники шокированы внезапным трагическим известием. В последний раз Савицкая появлялась в соцсетях еще в ноябре, оказалось, ждать ее уже нет смысла.

Яркая блондинка, русская красавица, построила успешную карьеру в индустрии моды. Ее лицо украшало обложки журналов L’Officiel, Bazaar и Glamour. Интересовалась она не только модельным бизнесом, но и тележурналистикой. Работала ведущей на каналах RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Кроме того, Светлана пробовала себя в качестве певицы, последний ее трек «Супермен» вышел в сентябре.

На фоне этой трагедии в данный момент разыгрывается и другая — не стало известного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, экс-супруга певицы Анны Седоковой. Он покончил с собой в день рождения артистки и оставил ей послание. Как сообщал ранее 5-tv.ru, узнав о случившемся, она перенесла срыв и оказалась в больнице.

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