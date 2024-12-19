«Свое выпил»: почему Денис Дорохов отказался от употребления алкоголя

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 43 0

Актер Денис Дорохов полностью отказался от алкоголя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Свободное время знаменитость посвящает своим увлечениям.

Юморист и актер Денис Дорохов не употребляет алкоголь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на премии журнала HELLO!

«Я не пью вообще. Я не люблю это говорить... Свое выпил. Просто в какой-то момент я вот отказался от этого», — признается Дорохов.

По словам Дениса, он не старается придерживаться моды на ЗОЖ и правильное питание. Просто спиртные напитки ему мешают работать.

«Наверное, силы уже не позволяют и выпить, и потом на работу что-то пойти делать. Выступать я не умею с алкоголем. Писать материал, шутки тоже не могу. А в последнее время много работ плюс спорт. Спорт совмещать точно нельзя», — объясняет юморист.

К тому же у актера есть другие интересы. Дорохов любит мотоциклы и автомобили. Они и спорт не дают артисту увлечься вредной привычкой. В питании он не сильно себя ограничивает. Но старается есть «аккуратненько» и отказался в своем рационе от сладкого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дорохов впервые встретил Киркорова.

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