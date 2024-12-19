Все по местам: как фэн-шуй поможет заманить удачу в дом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Цветы могут добавить положительную энергию в жилье.

Как привлечь удачу в дом при помощи фен-шуй

Фото: 5-tv.ru

Удачу в дом поможет привести энергия Ци. Об этом рассказала информационному агентству URA.RU специалист по фэн-шуй и лечебному дизайну Ольга Воронова.

По словам эксперта, удача в квартире зависит от выравненной энергии Ци.

«Обычно неудачи появляются потому, что какое-то место в доме остается неактивированным. И та энергия, которая заходит в нашу квартиру, движется слишком быстро и не извивается», — объясняет Воронова.

Еще одна причина, почему Ци может не принести, а забрать фортуну — это захламленность квартиры. Если есть места, где вам тяжело пройти, то энергии тоже будет непросто. Из-за этого она может начать вести себя агрессивно, поэтому важен порядок в доме.

Эксперт советует также обратить внимание на углы в квартире. Ведь каждый из них отвечает за свой вид удачи. Не оставляйте их в темноте, наоборот, постарайтесь в каждый из них привнести свет.

Комнатные растения хоть и требуют за собой ухода, зато поглощают негативную энергию, а выделяют положительную, уверена специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как украсить елку и стол, чтобы 2025 год оказался счастливым.

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